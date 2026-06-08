【週刊ヤングマガジン 2026年28号】 6月8日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日6月8日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年28号」の表紙と巻頭、巻中、巻末のグラビアが公開された。 今号では、表紙、巻頭、巻中、巻末で「ミスマガジン2027 ベスト20」を掲載。 次世代ヒロイン候補20人として、白石杏衣さん、花守雛さん、上山沙希さん、富田莉代さ