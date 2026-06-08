【週刊ヤングマガジン 2026年28号】 6月8日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年28号」を本日6月8日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーを飾るのは「伍と碁」。単行本第6巻の発売を記念して、アクリルスタンドプレゼント企画も実施される。 また巻中カラーには「社長と酒と星」が登場しており、2号連続