【「魔入りました！入間くん」49巻】 6月8日 発売 価格：594円 【「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」8巻】 6月8日 発売 価格：594円 「魔入りました！入間くん」49巻 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「魔入りました！入間くん」の49巻を6月8日に発売する。価格は594円。また同日には、スピンオフ「魔入りました