栗山千明が主演を務める連続ドラマ『晩酌の流儀5』が、7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”と称してテレビ東京のドラマ25枠で放送されることが決定した。 参考：『孤独のグルメ』『晩酌の流儀』『ワカコ酒』グルメドラマの“神回”を勝手にランキング 本作は、「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことができるか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。2022年に