開催：2026.6.8 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 6 - 1 [Rソックス] MLBの試合が8日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとRソックスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。 5回裏、1番 ポール・ゴールドシュミット 2球目を打ってライトへのタイムリーヒ