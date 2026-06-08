開催：2026.6.8 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 5 - 4 [マリナーズ] MLBの試合が8日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマリナーズが対戦した。 タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。 3回表、1番 コール・ヤング 初球を打ってライトへのタイムリーヒット