開催：2026.6.8 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 5 - 6 [ロイヤルズ] MLBの試合が8日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロイヤルズが対戦した。 ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。 2回裏、7番 ライアン・クライドラー 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは