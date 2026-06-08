開催：2026.6.8 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 5 - 3 [レッズ] MLBの試合が8日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレッズが対戦した。 カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。 3回表、7番 マシュー・マクレーン 7球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 STL 0-