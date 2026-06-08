開催：2026.6.8 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 9 - 5 [Wソックス] MLBの試合が8日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとWソックスが対戦した。 フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するWソックスの先発投手はタイラー・ギルバートで試合は開始した。 1回裏、3番 ブライス・ハーパー 6球目を打ってライトへのタイムリ&#