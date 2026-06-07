「悩み」や「不安」が一度頭を支配し始めると、抜け出すのが難しいもの。そんな時、ネガティブな思考のループから脱却するのに有効な「からっぽ瞑想」のやり方を、医師が解説する。※本稿は、精神科医の久賀谷 亮『最高の脳リカバリー法 からっぽ瞑想』（エクスナレッジ）一部を抜粋・編集したものです。ネガティブな思考のループを断ち切るために瞑想をする私たちは日々、仕事、家庭、人間関係といった多くの場面で「不安」や「