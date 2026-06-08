韓国のチアリーダー、イ・ソミンのプライベートSHOTがファンを魅了している。【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディイ・ソミンは最近、自身のインスタグラムを更新。雲形の吹き出しの絵文字をキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。公開された写真には、石垣の道を背景にカメラに向かって微笑みかけるイ・ソミンが写っている。白のハイネックノースリーブトップスにタイトなデニムパンツを合わせた私服コ