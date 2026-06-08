北中米ワールドカップに向けて、日本代表の懸念材料となっているのが、遠藤航の状態だ。今年２月に左足リスフラン靭帯断裂の大怪我を負ったキャプテンは、５月31日のアイスランド戦で実戦復帰を果たすも、左足に違和感を覚えてハーフタイムで途中交代。事前合宿地のモンテレイに入った後は、４日連続で全体練習に参加しなかった。遠藤は初めて練習場に姿を現わした６日の帰り際に「大丈夫です」と発した以外は、取材対応をし