サッカーJ1のヴィッセル神戸は6日、百年構想リーグで優勝し、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2026/27の出場権を獲得しました。5月30日に行われた第1戦では大迫勇也選手がハットトリックを決めるなど、5-0で圧勝。6月6日の第2戦では敵地で0-2で敗れるも、合計スコア5-2で勝利。百年構想リーグで優勝を飾りました。この結果により、ACLEの出場権獲得クラブが決定。リーグステージに直接出場できるダイレクト3枠は、昨季J1リ