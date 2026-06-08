巨人２−２ロッテ（交流戦＝７日）――２試合連続で引き分けた。巨人は七回に松本の適時打で勝ち越し、ロッテは九回二死から安田のソロで追いついた。巨人は３カード連続の勝ち越しとなった。◇勝利目前の九回二死、抑えのマルティネスが同点ソロを浴びた巨人。白星を逃したものの、収穫は少なくない。その一つが７回１失点の先発・西舘だ。粘りの投球で３年目の成長を示した。一回、連打で招いた一死二、三塁のピ