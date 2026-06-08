「新馬戦」（７日、東京）モノが違った。３番手で迎えた直線。圧倒的１番人気のジョドレルバンク（牡２歳、父エフフォーリア、母アースライズ、美浦・武井）はレーンのゴーサインに鋭く反応。一瞬にして前２頭をかわし去り、悠々と２馬身差をつけて父に産駒初勝利をプレゼントした。戦前から自信満々だった武井師は「良かったです。内容もいいしね」と満面の笑み。「着差以上の強さがあった。色々とプランはあるので、馬の様