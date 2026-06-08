レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は7日（日本時間8日）、ニューヨークでのヤンキース戦に「5番・DH」で3試合ぶりに先発出場し、4打数無安打だった。試合は1−6の完敗だった。ヤンキースの先発はサイ・ヤング賞候補の右腕シュリトラー。吉田は第1打席、99マイルの2シームに空振り三振。第2打席は低目のカーブを上手く捉えたものの、左翼の正面をついて惜しくも左直に終わった。第3打席はチームが1−1に追いついた直後の6