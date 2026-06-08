ヤクルトは７日の日ハム戦（神宮）に１―７で大敗し、今季ワーストの４連敗を喫した。交流戦は４勝７敗１分けで８位に後退し、リーグでも２位につけながら３位の巨人に０・５ゲーム差まで肉薄された。先発・奥川は５回７安打６失点（自責３）と乱調。初回一死三塁からレイエスに２ランを浴びて先制されると、５回には守備の乱れやマルティネスの２ランなどで一挙４点を失い、試合を決められた。打線も相手先発・北川の前に完