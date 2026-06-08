日本ハムは７日のヤクルト戦（神宮）に７―１で快勝し、今季３度目の４連勝を飾った。交流戦は８勝３敗で首位・ソフトバンクと１・５ゲーム差の３位を堅守し「優勝」も射程に入れている。チームが復調の気配を漂わせる中、指揮を執る新庄剛志監督（５４）は新たな難題に頭を悩ませている。接戦をものにし続けている一方で、選手を休ませたくても休ませられないジレンマに苦慮しているのだ。例えば、投手陣では「勝ちパターン