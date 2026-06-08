「今後は、舞台を積極的にやっていきたいと考えています。舞台って、お客さんが毎回違って、そのお客さんたちの呼吸を感じながらみんなで作り上げる素敵な空間だなと思ってるんです」そう話すのは、俳優の永井大（48）。今年3月、約24年にわたって所属した芸能事務所「ケイダッシュ」を退所し、独立することを発表した。永井といえば、空手の流派の全国大会での優勝や、インターハイ、国体、関東学生選手権で5位入賞の実績をもつ“