「気づけば、父がやってくれたことをそのままいまの自分がやっている気がします。僕の子供たちが空手をやっていることを、父はとても喜んでくれています」そう話すのは、俳優の永井大（48）。今年3月、約24年にわたって所属した芸能事務所「ケイダッシュ」を退所し、独立することを発表した。スーパー戦隊シリーズ『未来戦隊タイムレンジャー』（テレビ朝日系）、『特命係長 只野仁』（テレビ朝日系）、さらにNHK大河ドラマ『軍師