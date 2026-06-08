飼い主さん自身の結婚式のためペットシッターさんにお願いして、初めて『2泊3日のお留守番』を経験した２匹の猫。とっても頑張った２匹との久しぶりの再会にワクワクする飼い主さんでしたが…！？投稿は記事執筆時点で2万回以上の再生数を記録し「シャーも愛情表現の1つだと思うしかないですね」などの声が寄せられています。 【動画：２泊３日の間、ネコを預けることに→『感動の再会』ができると思ったら…『想定