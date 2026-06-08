猫の抜け毛でイタズラしてみた飼い主さん。すると、されるがままの猫さんの表情が、まるで人間のような『ジト目』顔に！？その表情がSNSに投稿されると、瞬く間に33万回以上も再生され、「ジト目がジワるわぁ♡」「ふふって無意識に声が漏れたw」などの声が寄せられています。 【動画：猫の『抜け毛』で作ったものを猫の頭に乗せてみたら…まさかの表情と『最終形態』】 猫の抜け毛を使って工作 Instagramアカウント