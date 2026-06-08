白髪が目立ち始めると、真っ黒に染めて隠そうとしていませんか？ 今は白髪を隠すのではなく、ベースの髪色となじませる手法が、大人世代から支持を集めています。細かなハイライトを入れたり明るいカラーで染めたりすることで、ふんわりと白髪がなじむようです。今回はそんなボブスタイルを、ママ美容師の@yuuna__iwamaさんのInstagram投稿からご紹介します。 つるんと艶めくストレートボブ ストレ