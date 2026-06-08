タクシー車内には「おとなしい猫」が 画像はイメージです 2026年5月にTikTok上に投稿された動画が話題になっています。 そこにはタクシー車内の運転席と助手席の間に敷かれたブランケットの上で、かわいらしい茶トラ猫がくつろいでいるようすが映っています。「人形？それとも本物の猫？」と説明がついたこの動画は、すぐに10万1000件以上の「いいね！」を獲得して7450件以上もシェアされまし