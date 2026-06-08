仕事でミスをしたとき、素直に謝罪しても相手の怒りが収まらず、泥沼化してしまった経験はないだろうか。投稿を寄せた女性（事務・管理）は、会社で顧客への請求書を作成した際にちょっとした金額ミスをしてしまった。仕事を依頼した同僚のAさんからフォーマットの変更をさまざま指示され、別会社のデータと混同してしまったのだという。顧客からAさんに指摘が入り、ミスが発覚。女性はすぐに「すみません。私の不注意です。以後注