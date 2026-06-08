会社の言うことが常に正しいとは限らない。素直に受け入れていると、思わぬ損をしてしまうこともある。投稿を寄せた東京都の40代男性（営業／年収900万円）は、以前勤めていた会社でアメリカ赴任から帰国することになった際、人事担当者と揉めたエピソードを振り返った。（文：篠原みつき）「賃貸の初期費用くらいは払ってくれるんですよね？」と聞いたら……海外から日本へ戻るとなれば、当然それなりの費用や手配が必要になる。