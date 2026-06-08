暑くなり始めたこの時期、同じ職場で働く人が極端に暑がり、寒がりだと温度調整が大変だ。投稿を寄せた50代女性は職場の状況を「やはり温度体感が同じじゃないとくるしいですね。暑いです暑すぎます（泣）」と困惑しながら明かす。なんでも、社長が極度の寒がりのようだ。「息子の専務がエアコンを付けます。が、もう少し下げて欲しい温度です」女性は次のように書いている。「今は、午前中から暑いですが、社長が昼前に帰るまで