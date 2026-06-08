1991年の開館から今年（2026年）で35年となる芦屋市立美術博物館。これまでに収蔵した美術作品は約1500点にのぼる。元号が令和になって収蔵した作品と、開館当初に収蔵した作品を合わせて展示し、時の流れを感じてもらう企画展「コレクションの樹、36年目の春−新収蔵品を中心に」が、芦屋市立美術博物館で開かれている。2026年6月28日（日）まで。展示風景芦屋市立美術博物館は、芦屋市制50周年記念事業として1991年に開館。