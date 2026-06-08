世帯年収1000万円超えと聞くと、さぞかし余裕のある生活を想像しがちだが、お金の使い道は家庭によって大きく異なるようだ。投稿を寄せた宮崎県の60代男性（教員／世帯年収1200万円）は、夫婦共働きの家庭で、男性が年収700万、妻が500万円だという。男性は「共働きだったら、1000越えって結構いるのではないでしょうか？」と余裕を見せるが、実際の暮らしぶりは驚くほど質素だ。（文：法田ひまり）「私の車は今30万キロ走っていま