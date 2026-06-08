大企業だからといって、必ずしも働きやすいホワイトな環境が整っているとは限らないようだ。投稿を寄せた30代の女性（エンジニア／年収600万円）は、ある自動車部品メーカーの製造部門で働いている。昼夜のシフトがある二組勤務の職場で、男女両方いるものの「圧倒的に女性が少ない」環境だという。（文：篠原みつき）「夜勤ができない女はいらない」発言もその職場では、チームリーダーの暴走によってひと騒動が起きたらしい。「