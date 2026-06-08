鮮明な夢を見た後は長く眠ったはずなのに頭がぼんやりして体が重く、十分に休めていないように感じることがあります。サンシャイン・コースト大学で睡眠健康を研究するヤクート・ファティマ氏らは、こうした疲れには夢そのものよりも夢を覚えている時の目覚め方や睡眠の質が影響している可能性があると説明しています。Why do I wake up so tired after vivid dreams? - The Conversationhttps://theconversation.com/why-do-i-wak