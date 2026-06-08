仕事でのミスは誰しも経験があるものだ。軽微なものなら笑い話で済むが、会社の存続や個人の人生を揺るがすほどの重大なやらかしをしてしまった瞬間は、文字通り血の気が引く。ガールズちゃんねるに6月上旬、「血の気が引いた仕事のやらかし」というトピックが立った。トピ主は自身の切実な経験を次のように打ち明けている。「皆さんはありますか？ 主は数千人規模が使用しているサイトに遅延を起こしてしまった時、今すぐ消えるか