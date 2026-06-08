内田有紀と寺西拓人がダブル主演する7月9日スタートのドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の追加キャストとして、坂井真紀と佐々木蔵之介の出演が発表された。坂井は主人公・葵（内田）の親友、佐々木はもう一人の主人公・澄晴（寺西）の父親をそれぞれ演じる。【写真】内田有紀×timelesz寺西拓人が歳の差恋愛！『ラストノート』2ショット本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかっ