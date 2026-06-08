◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、シックスペンスがＧ１初勝利を飾った。初コンビの武豊騎手は、５７歳２か月２４日の史上最年長Ｇ１制覇を達成。同レースは０９年のウオッカ以来、最多タイの４勝目となった。メイショウタバルで連覇を目指す今週の宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）に向け、最年長記録を「さらに