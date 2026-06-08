日本ハムは７日、Ｂ１レバンガ北海道のＳＧ富永啓生（２５）が、１４日の中日戦（エスコン）でファーストピッチに登場することを発表した。富永はＢリーグ参戦１年目となった２０２５―２６シーズン、全６０試合にスターティング５として出場し、シーズン終盤まで上位争いを演じたレバンガをけん引。日本人トップの１試合平均１９・５点を挙げ、レギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞（ＭＩＰ）に選出された。富永は