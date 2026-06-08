◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―７日本ハム（７日・神宮）日本ハムは７日、ヤクルトに快勝し今季３度目の４連勝。貯金を今季最多に並ぶ「２」とした。「４番・左翼」でスタメン出場したアリエル・マルティネス捕手（３０）は、５回に今季１号となるダメ押しの中越え２ラン。今季は状態が上がらず２度の２軍落ちも経験したが、今季初の４番起用に応え、今季２本目の安打をバックスクリーンに運んだ。完璧なタイ