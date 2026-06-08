◆静岡県高校総体女子サッカー▽決勝藤枝順心４―１常葉大橘（７日、静岡・エコパスタジアム）決勝が行われ、女子は藤枝順心が常葉大橘を４―１で倒して２年ぶりのＶ。順心は東海総体で全国切符を目指す。常葉大橘はＶ２に届かなかった。３年生プレーヤーが５人と少なく、うち２人が負傷離脱中。苦しい布陣ながら、ＦＷ遠藤結月（１年）が前半７分にクロスバー直撃のミドルを放つなど、下級生が躍動した。０―４の後半終了間