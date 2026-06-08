◆静岡県高校総体女子サッカー▽決勝藤枝順心４―１常葉大橘（７日、静岡・エコパスタジアム）決勝が行われ、女子は藤枝順心が常葉大橘を４―１で倒して２年ぶりのＶ。順心は東海総体で全国切符を目指す。藤枝順心が昨年、１３大会ぶりに連続優勝を阻まれた因縁のライバルを下した。堪え忍んでの前半２８分、浜松市出身のＭＦ野本心菜（２年）が、左からのクロスにゴール前で高い打点から先制となるヘディングシュートを決