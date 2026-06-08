８日に１９歳の誕生日を迎えた歌手・中村唯人が、２年目の飛躍を誓った。記念日前に報知新聞社北海道支局を訪れ、４月１５日にリリースした、２作目となる「青春みれん」をＰＲした。歌の中で印象的なのがサビの「はじめて本気で惚（ほ）れた人」のフレーズ。「デビュー前に１人だけいましたかね」と思い出しながら歌い上げた。甘いマスク同様の歌声だけでなく、目指すのは「高い音もきれいだけど、低い音の方が魅力だよねっ