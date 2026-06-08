◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦７―８位決定戦新潟０―０（延長０―０、ＰＫ５―４）札幌（６日・デンカビッグスワンスタジアム）０―０からのＰＫ戦で敗れた新潟戦は、ゴールシーンがなかったためにまったりとした内容にも見えたが、粘り強く戦った点は評価したい。試合が進むにつれ、奪ってからのつなぎや前への運びなどは見応えがあった。ただ何度も指摘しているが、ゴール前での見どころ