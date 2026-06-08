植物由来の「ヘナ」が配合されたかつら用髪染めが原因とみられるアレルギーなどの健康被害が相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。製品化する際にヘナと合わせて使用される化学物質が原因で、アナフィラキシーを起こして救急搬送されたケースもある。センターは「かつら用は人に使わないで」としている。センターによると、ヘナはインドなどが産地の植物で、髪染めとして使うと赤やオレンジ色に染めら