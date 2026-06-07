〈「いきなりキスしてきた」ほかの患者の太ももをさすったことも⋯「患者のセクハラ」を医師がすぐ解決できない特殊事情〉から続く入院患者が別の患者の太ももを揉むセクハラ事件が発生。被害者のショックを心配した精神科医だったが、明かされたのは思わず絶句する「意外なオチ」だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）精神科医・駒木爽氏の新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患