モンテレイで調整する日本代表。三笘不在のなか、久保にかかる期待は大きい(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が迫る中、サッカー日本代表に対し各国メディアよるさまざまな評価が伝えられている。今回の日本は“ダークホース”との呼び声もある中で、大会前で寄せられる関心も決して低くはないようだ。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る現地時間6月5日には、