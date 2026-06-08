大エースの東にも無理をさせず、余裕のある起用法を続けている今季のDeNA。その起用法のワケを首脳陣に訊いた(C)産経新聞社コマ不足でも“余裕”のローテーション今季のDeNAの先発投手陣は、決して盤石とは言えない。目玉補強とした加入し、ローテーションの柱として期待されたジョン・デュプランティエやオースティン・コックスの両助っ人が相次いで戦列を離脱。単純に計算できる先発投手のコマ不足は、誰の目にも不安に映っ