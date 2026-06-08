2025年9月、レセプションに臨む中国の習近平国家主席（左）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝北京の人民大会堂（ロイター＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席が8日、北朝鮮を7年ぶりに訪れる。来月は中朝友好協力相互援助条約の締結から65年を迎える節目。習氏は9日までの滞在中、金正恩朝鮮労働党総書記との会談を通じ、両国の戦略的協力や連携の強化を確認するとみられる。首脳会談では対米関係のほか、中国側が批判