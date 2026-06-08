◆米大リーグドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＥ・シーハン投手が７日（日本時間８日）、本拠地・エンゼルス戦で先発したが、不運な珍事にも見舞われて２回途中２失点降板となった。両軍無得点の２回に１死からアデルに中前打を許すと、マドリガルにはロボ審判で判定が２度覆って四球。さらにシリにはフルカウントから内角高めの直球がバットに当たってミッ