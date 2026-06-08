◆米大リーグヤンキース６―１レッドソックス（７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が敵地のヤンキース戦に「５番・ＤＨ」で３試合ぶりのスタメン出場したものの、４打数無安打。打率は２割４分４厘となった。内容は見逃し三振、左直、中飛、遊ゴロ。試合は１―１で迎えた８回にヤンキースが２本塁打で５点を挙げてレッドソックスを振り切った。吉田は５月２