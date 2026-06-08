国民的存在となったアイドルグループ嵐が、5月31日をもって活動を終了した。同日に東京ドームで、ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を迎え、26年半のグループ活動に区切りを付けた。直近の担当記者3人が見た「嵐」を順次、掲載する。◇◇◇「いつ辞めてもいい。その気持ちは今も変わってないかも」。当時26歳、大野智は淡々と言った。生い立ちをじっくり聞く機会があり、どんな思いで芸能