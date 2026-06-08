6月14日（日）阪神競馬場で行われる、第67回宝塚記念（G1・3歳上オープン・芝2200m）の登録馬は下記の通り。上半期のグランプリ。ファン投票1位クロワデュノール、2位メイショウタバルが揃って名を連ね、メイショウタバルは連覇がかかる。18頭がエントリー。【宝塚記念】クロワデュノールがファン投票1位…メイショウタバルが2位クロワデュノールはG1・3連勝となるかクロワデュノール58.0コスモキュランダ58.0シェイクユアハ