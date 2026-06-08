6月7日、高知競馬場で行われた7R・瀬戸特別（4歳上・ダ1600m）は、宮川実騎乗の4番人気、グッドヒューマー（せん12・高知・打越勇児）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のロレンツォ（牡8・高知・田中守）、3着にグラティアスグー（牡6・高知・川野勇馬）が入った。勝ちタイムは1:42.0（不良）。1番人気で永森大智騎乗、グランレザンドール（牡5・高知・打越勇児）は、4着敗退。レース序盤、グッドヒューマーが先行、外枠の